Пошел налево? Какие признаки указывают на мужскую неверность
Психолог Ярикова: резкие изменения в поведении мужчины могут указывать на измену
Фото: www.globallookpress.com
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Женщины очень тонко улавливают изменения в поведении своих партнеров.
Перемены в поведении мужчины могут указывать на его неверность. О том, какие признаки говорят об измене, рассказала изданию Life.ru кандидат психологических наук Елена Ярикова.
По словам специалиста, если вы замечаете резкие изменения, например, в расписании вашей пары, то стоит насторожиться. Особенно это актуально, если перемен на работе нет, а задержки или совещания стали появляться на постоянной основе. Тоже касается и встреч с друзьями.
Если изменилось отношение к своей второй половинке — это также повод задуматься, не появилась у мужчины другая.
«Женщины очень тонко улавливают изменения в поведении мужчины. Постепенный эмоциональный холод или, напротив, напускная забота, несвойственная партнеру, являются ориентиром к тому, что в отношениях что-то не так», — заметила Ярикова.
Недовольство партнера может возникать из-за внутреннего конфликта того, кто изменяет. А чрезмерное внимание — это следствие чувства вины.
Еще одним тревожным звоночком становится излишняя скрытность, которой раньше не было, уверена психолог. Особенно заметно это во время использования смартфона: устройство стало класться экраном вниз, появился/сменился пароль или при приближении второй половинки мужчина резко блокирует экран.
Если партнер раньше не так тщательно следил за своим внешним видом, а потом неожиданно стал интересоваться модой, сменил гардероб или прическу — это также может указывать на неверность мужчины, предупредила Ярикова.
Изменения в поведении, связанные с финансами, также являются косвенным признаком того, что у мужчины появилась другая. Излишняя бережливость связана с дополнительными тратами на любовницу, а неожиданная щедрость спровоцирована чувством вины, объяснила эксперт.
Эмоциональная дистанцированность тоже указывает на проблемы в отношениях, в том числе и на измены. Если мужчина не хочет больше обсуждать совместные планы на будущее или престал делиться тем, что происходит в его жизни, то на это стоит обратить внимание, уверена психолог.
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