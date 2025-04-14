Трамп взялся за кино: Голливуд возвращается к традиционным ценностям

Фото: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

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В США планируют начать снимать больше вестернов и боевиков.

Голливудские компании начали сокращать количество фильмов и сериалов c персонажами нетрадиционной ориентации. Американские кинокорпорации все чаще стали возвращаться к библейским сюжетам или привычным деревенским темам, сообщило издание Le Figaro.

Влияние действующего президента США Дональда Трампа на индустрию развлечений может повлиять на появление большего количества боевиков и вестернов. Бывший глава крупной студии, пожелавший остаться неизвестным, поделился с журналистами, что связано это с лозунгом Трампа «Сделаем Америку великой».

Любители жанра боевик с нетерпением ждут новую работу актера Тома Харди. Премьера состоится 25 апреля на онлайн-платформе.

В фильме «Опустошение» он играет детектива, расследующего провал крупной наркосделки. В ходе расследования он сталкивается с коррупцией и пытается спасти сына влиятельного политика. Вместе с Томом Харди на экране появятся такие звезды, как Джесси Мэй Ли, Тимоти Олифант и Форест Уитакер.

Российский кинообозреватель Евгений Баженов, более известный как BadComedian, считает, что эта инициатива возвращения к двум гендерам повлияет на сериалы и кино.

«Как минимум мы сейчас уже наблюдаем, что многие студии крупнейшие, например, Amazon, намекают и говорят: «Мы отказываемся, мы сокращаем отделы по разнообразию, вот это вот все. Мы теперь уходим в обычные, традиционные, скажем так, политические движения», — привел он в пример.

Голливуд десятилетиями поддерживал политиков-демократов. Звезды, включая актеров Джорджа Клуни и Джулию Робертс, появлялись на мероприятиях по сбору средств для бывшего президента США Джо Байдена. А многие представители индустрии развлечений позже призывали демократа выйти из предвыборной гонки после его провального выступления на первых дебатах.

Сразу после инаугурации Дональд Трамп подписал указ, направленный на «отмену всей правительственной цензуры и возвращение свободы слова в Америке». Он заявил, что США официально будут признавать только два гендера — мужской и женский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп также подписал указ об отсрочке блокировки TikTok в США. Она позволила администрации определить «надлежащий курс действий» в отношении соцсети.