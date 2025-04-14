Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Боевики атаковали Белгородскую, Брянскую, Запорожскую, Курскую области и ЛНР.

ВСУ за сутки восемь раз ударили по энергообъектам на территории России, сообщает Минобороны РФ. Боевики атаковали Белгородскую, Брянскую, Запорожскую, Курскую области и ЛНР.

«В Запорожской области <…> в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии ГУП „Таврия-Энерго“. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Каменка-Днепровская», — сообщило ведомство.

В результате атак ВСУ без электроснабжения оставалось около 36 тысяч человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах ЛНР. Также из-за повреждения трансформатора в Суземском районе Брянской области без электроснабжения осталось около 2,8 тысяч местных жителей.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сторона составила список нарушений боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) моратория на удары по энергетическим объектам РФ и вручила его турецкой стороне. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.