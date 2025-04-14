Более 130 столичных работодателей предложат вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Все желающие смогут пройти собеседования, получить предложения о работе и проконсультироваться с карьерными экспертами.

В Москве 18 апреля состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Жителям представят более трех тысяч вакансий 130 ведущих работодателей столицы. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Москва стремится к тому, чтобы каждый житель столицы, который ищет работу или хочет изменить карьерный трек, мог сделать это быстро, комфортно и с поддержкой профессионалов. В рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства мы соберем на площадках московской службы занятости более 130 ведущих работодателей столицы, которые предложат свыше трех тысяч вакансий. Жители смогут пройти собеседования, получить предложения о работе, проконсультироваться с карьерными экспертами, пройти профтестирование и узнать о новых возможностях профессионального роста. Подходящие варианты трудоустройства будут доступны всем категориям соискателей, в том числе кандидатам старшего возраста, людям с особенностями здоровья, женщинам в декрете, начинающим и опытным специалистам», — рассказала Анастасия Ракова.

В центре «Профессии будущего» на улице Щепкина (дом 38, строение 1) горожане смогут пообщаться с представителями более 50 крупных работодателей, среди которых ОАО «РЖД», компания «Российские космические системы», госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети Московский регион», ГУП «Мосгортранс», авиакомпания «Россия» и другие флагманские предприятия. Гости получат консультации карьерных наставников, выберут одну из 75 коротких программ обучения, а также примут участие в тренингах и мастер-классах ведущих экспертов отрасли.

В центре «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1) можно будет пройти собеседования с представителями страхового и банковского секторов, крупного бизнеса, ИТ-компаний и культурных учреждений. Свои вакансии предложат крупное оборонное предприятие, торговый комплекс, банк, страховая компания, киносеть и другие организации.

На площадке учебного центра «Профессионал» на Рязанском проспекте (дом 7) москвичей ждут работодатели из оборонно-промышленного комплекса, представители теплоэнергетических и газотранспортных предприятий «Мосгаз», «МОЭК», а также космической отрасли, включая ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С. П. Королева, Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина и Научно-исследовательский институт точных приборов. Гости узнают, как перезапустить карьеру во взрослом возрасте и перейти в перспективную отрасль.

Флагманский центр «Моя работа» на улице Шаболовке (дом 48) подготовил масштабную образовательную программу. Москвичи смогут узнать, как начать собственное дело, познакомиться с юридическими аспектами самозанятости и узнать, как защитить личные данные в интернете. Для тех, кто интересуется искусственным интеллектом, состоится практический тренинг по созданию делового резюме, экспертного профиля и портретных фото с помощью нейросетей. Кроме того, на площадке можно будет пройти тренировочные собеседования и получить рекомендации карьерных консультантов.

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор, который помогает жителям столицы в поиске работы. В его структуру входят офисы трудоустройства, многие из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры открыты по адресам: улица Куусинена, дом 2, корпус 1 и улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).

В центре «Профессии будущего» (улица Щепкина, дом 38, строение 1) максимум за три с половиной месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий в разных отраслях экономики. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра более трех тысяч работодателей. Кроме того, здесь реализуют программу комплексной профориентации для учеников девятых классов.