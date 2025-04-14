Дунаевский: я не Дон Жуан, я женился на всех своих женщинах

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Выдающийся композитор был женат восемь раз.

Народный артист РФ Максим Дунаевский недоволен своим прозвищем «Дон Жуан». Композитор состоял в браке восемь раз, из-за чего в народе прослыл ловеласом. Об этом сам Дунаевский рассказал в эфире шоу на одном из федеральных телеканалов.

Избранницами артиста становились и звезды советского кино. Среди них исполнительница роли Мэри Поппинс — Наталья Андрейченко, подарившая ему наследника. Актриса вспоминала, что именно в ночь родов любимый мужчина уехал на вечеринку и к ней уже не вернулся.

По словам композитора, он наконец смог отыскать счастье только в восьмом браке с музыковедом Аллой Новоселовой. Артист на протяжении жизни придерживался философии, согласно которой мужчина быстро теряет интерес к избраннице и задача сохранения брака лежит на женщине.

«Любовь — это первое впечатление, поддержанное бурным сексом. Потом интерес начинает падать, и тут уже дело женщины: насколько она его (мужчину. — Прим. ред.) удержит», — рассказывал Дунаевский.

Максим Исаакович известен в первую очередь как композитор. Он написал музыку для многих известных фильмов, в том числе и к «Д’Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Летучий корабль».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Дунаевский сохраняет бодрость и энергию накануне своего 80-летия, а также, почему не прибегает к использованию пластической хирургии.