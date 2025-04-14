Достойные условия: правительство России утвердило Стратегию действий в интересах пенсионеров

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Программа рассчитана до 2030 года.

Правительство России утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По поручению президента страны Владимира Путина была разработана программа работы, которая предполагает реализацию комплекса направлений для улучшения качества жизни людей. Он рассчитана до 2030 года.

«Среди них повышение пенсионного обеспечения. Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля по уровню инфляции за прошлый год. И с апреля по уровню роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.

В планах усовершенствовать предоставление медицинской помощи пенсионерам, в том числе, которые проживают в сельской местности. Помимо этого, необходимо расширить методы для ранней диагностики пациентов и профилактики заболеваний. Это сделано с целью, чтобы регулярное прохождение диспансеризации стало нормой.

«Продолжается и внедрение системы долговременного ухода по всей стране. Сейчас поддержкой пользуются около 170 тысяч человек. А через шесть лет планируется, что такая возможность будет у полумиллиона человек», — отметил Мишустин.

Кроме того, необходимо создать условия, чтобы пожилые люди интересно проводили досуг. Например, занимались спортом, творчеством и могли получать новые навыки. При желании заниматься волонтерской и наставнической деятельностью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики.