Из зимы в лето: синоптики прогнозируют резкое потепление в Центральной России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Снег растает очень быстро.

Уже завтра в Центральной России от зимы не останется и следа. Апрельский снег и заморозки сменит почти летнее тепло.

К середине недели в столице может быть до плюс 22. Это на пять градусов выше нормы. Сегодня синоптики обещают сухую и солнечную погоду. В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 14, а в Санкт-Петербурге - до 17 тепла.

Из-за высокой температуры оставшийся снег быстро растает. По словам метеорологов, такая погода будет больше напоминать конец мая или начало июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сеуле впервые за 118 лет — в середине апреля — выпал снег. Двадцатиградусное тепло резко сменились заморозками, градом и ветром больше 20-ти метров в секунду. На дорогах — сугробы и гололедица.