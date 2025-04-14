Фото: www.globallookpress.com/Kenny Holston/The New York Times

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Действующий президент США заявляет, что намерен урегулировать вопрос с Незалежной.

Украинский конфликт — это дело предыдущего президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

«Это дело Байдена. Это не мой конфликт. Я здесь очень недолго. Это конфликт, который был при Байдене», — подчеркнул лидер США.

Он также отметил, что стремиться урегулировать украинский вопрос и спасти жизни людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что покушение на тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа 15 сентября прошлого года могло быть организовано на Украине. В телефоне подозреваемого Райана Уэсли Рута была обнаружена переписка с неизвестным украинцем, у которого Рут просил оружие: РПГ или зенитно-ракетный комплекс Stinger. Кроме того, в переписке встречались намеки на то, что он хотел сбить самолет с главой страны на борту. О том, насколько вовлечена в данное покушение верхушка Киевского режима — неизвестно.