Подавляющее большинство: у кого из людей может «разбиться» сердце

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По симптомам синдром такоцубо напоминает инфаркт.

Синдром «разбитого сердца», или, как его называют медики, синдром такоцубо, может возникнуть у женщин в возрасте 60 лет, которые испытывают сильное эмоциональное потрясение. Об этом рассказал в беседе с изданием Газета.ру сердечно-сосудистый хирург Тахир Ярахмедов.

Кардиомиопатию такоцубо выявил в 1990 году японский кардиолог Хикару Сато со своими коллегами. Они обследовали группу пожилых женщин и выявили интересный случай. Когда пациент находится в состоянии повышенной тревожности у него расширяется полость левого желудочка сердца, что приводит к резкому снижению его сократительной способности. На УЗИ орган напоминал по своей форме традиционный сосуд для поимки морских моллюсков в Японии — такоцубо.

Аналогичные случаи зафиксировали в разных странах мира. В частности, Россия, Франция, США, Германия, Китай, Бразилия, Южная Корея, Австралии, Израиль, Турция и Южная Африка.

«На сегодняшний день Международный регистр синдрома такоцубо насчитывает 1750 пациентов, подавляющее большинство из них (90%) — женщины в возрасте 60 лет. Заболевание обнаруживают у пациентов, поступающих в больницы, как правило, с подозрением на острый коронарный синдром (инфаркт или предынфарктное состояние)», — объяснил хирург.

По его словам, «разбитое сердце» по симптоматике напоминает острый инфаркт миокарда. Человек ощущает резкую загрудинную боль, которая отдает в левую руку или челюсть. Появляется отдышка, холодный пот, чувство страха. В некоторых случаях температура тела может подняться от 37 до 38 градусов.

Однако синдром такоцубо в отличие от инфаркта развивается у пациентов при отсутствии значимых изменений в артериях сердца. Это происходит в моменты сильного стресса и быстро проходит после восстановления эмоционального состояния.

Заболевание в кардиологическом обществе стали негласно называть синдромом «разбитого сердца», поскольку японские учение выявили взаимосвязь между дисфункцией сердечной мышцы и сильным эмоциональным потрясением. Обычно оно возникает из-за смерти родственника, болезни близкого человека, похорон или других стрессовых ситуаций.

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