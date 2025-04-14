Судно нового поколения: универсальный ледокол «Якутия» прибыл в порт Мурманска

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Он будет курсировать по Северному морскому пути.

Настоящий гигант арктических морей. В Мурманск прибыл атомный ледокол «Якутия» — самый мощный и экологичный в мире. Уже завтра он отправится в свой первый рейс через льды Карского моря, демонстрируя силу и технологии России.

Уникальное по своим характеристикам судно открывает новую эру покорения Арктики, укрепляя статус страны как лидера ледовых трасс. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко побывала на борту «Якутии».

Позади первые две с половиной тысячи морских миль и первый шестибалльный шторм. Ледокол-гигант прибывает в порт приписки Мурманск. С готовностью работать в Арктике в самый непростой для судоходства период.

«Лед уже нарос до максимальной толщины, лед уже всторосился, насколько возможно. Водная поверхность начинает образовывать туман, а поскольку лед очень серьезный, через туман идти тяжело», — заяви капитан атомного ледокола «Якутия» Дмитрий Никитин.

Такие технологии и такой флот есть только в России. Длина — почти как два футбольных поля, высота от ватерлинии до грот-мачты — как 20-этажный дом. Атомоход «Якутия» способен пробивать льды толщиной до трех метров. При этом он легкий и уникально маневренный — проходит там, где ледоколы предыдущего поколения не могли.

«Ледоколы нового поколения, которые пришли на смену, они имеют двухосадочную основу, и это возможность работать как на устьевых участках рек, так и на линейных проводках в Карском море», — отметил и. о. генерального директора ФГУП «Атомфлот».

Внутри — два атомных сердца мощностью по 175 мегаватт. Энергии хватит для небольшого города с населением в сто тысяч жителей.

Атомоход максимально автономен. Если будет необходимость, Якутия сможет не заходить в порт целых семь лет. Настолько хватит одного заряда ядерного топлива. Менять экипаж и поставлять питание при этом можно вертолетами.

Большая часть процессов автоматизирована, поэтому всем этим управляет экипаж в 54 человека. Среди них пять — девушки.

«График морской — мы работаем четыре через четыре: четыре месяца у нас вахты, или мы стоим здесь, у нас ремонт, или мы в море. Четыре месяца отдыхаем. В принципе, не сложно», — заявила электрик атомного ледокола «Якутия» Алла Воронина.

В кают-компании можно играть в приставку. Есть свой бассейн с морской водой, но больше всего здесь полюбили спортзал. А третий помощник капитана Сергей Тараненко не может налюбоваться пейзажами родного края — он сам из Якутии.

«Очень приятно, вспоминаешь сразу с гордостью дом свой, своих родных. Я не раз на этих ленских столбах был, еще с самого детства», — заявил третий помощник капитана атомного ледокола «Якутия» Сергей Тараненко.

Впрочем, домой еще не скоро. На первое задание — в Карское море — «Якутия» отправится 15 апреля. Тем самым усилит ледокольный флот на Северном морском пути — кратчайшем водном маршруте из европейской части России на Дальний Восток. Там это будет уже четвертое судно нового поколения.

Уже вовсю трудятся на севере «Арктика», «Сибирь» и «Урал», еще строятся «Чукотка» и «Ленинград», впереди закладка ледокола «Сталинград». К 2030 году круглогодичную навигацию по Северному морскому пути должны будут обеспечивать уже 14 ледоколов.