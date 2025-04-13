Певица Джоанна Стингрей об осквернении стены Цоя: «Это просто душераздирающе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Пономарев; 5-tv.ru

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Американская исполнительница в свое время продвигала русский рок на Западе и была женой гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна.

Американская певица, писательница и общественный деятель Джоанна Стингрей высказалась об осквернении стены Цоя на Арбате в российской столице. Артистка еще в советское время побывала в Ленинграде, познакомилась с русским роком и многими музыкантами, ставшими впоследствии культовыми фигурами. Она также активно продвигала советскую и постсоветскую рок-культуру на Западе. В конце 1980-х Стингрей вышла замуж за гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна, пара развелась в 1992-м.

Джоанна была шокирована, когда узнала, что фанаты умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев. — Прим. ред.) закрасили изображение Виктора Цоя и на его памятнике нарисовали граффити — надпись «Техник» и сомнительного качества портрет. По мнению исполнительницы, стена Цоя — «святое место, которое никто не должен трогать», а у людей, устроивших провокацию и испортивших памятник, «нет никаких идеалов».

«Это символ Цоя и того, кем он был, это герой для стольких людей! И вы знаете, Виктор Цой был очень мирным человеком. Он был добр ко всем, ко всем людям, ко всему живому на Земле, он был хорошим человеком. Пойти и разрушить его стену — для меня это просто отвратительно», — заявила Стингрей.

Как отметила певица, иногда люди, которые недовольны собственной жизнью, пытаются подпортить жизни других. Порой и рокеры стремятся вести себя как сумасшедшие, чтобы повысить число заголовков со своим именем в прессе. И то, и другое может быть причиной акта вандализма на Арбате. Но какой бы ни была истинная причина, поступок в любом случае это не оправдывает.

«Для меня это просто душераздирающе… Знаете, я ничего не знаю о кумирах нового поколения. Может быть, их воспитывали в неуважении к людям. Я не уверена, что дело в этом. Я не знаю, просто жизнь сейчас стала более пустой. И поэтому люди становятся более опустошенными внутри. И поэтому они не ведут себя должным образом», — сказала артистка.

Посвященное Паше Технику граффити на стене Цоя уже закрасили. Авторов «произведения» разыскивают, но пока безрезультатно. Первым на место, как писал ранее 5-tv.ru, пришел художник Роман Яковлев и перекрыл надпись своими плакатами. Рядом он написал: «Техник мертв, а Цой жив». К чему еще приведет противостояние фанатов, покажет время.