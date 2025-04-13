Собянин сообщил о расширении программы Дней исторического и культурного наследия

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Это связано, в частности, с юбилеем инициативы.

В Москве расширят программу Дней исторического и культурного наследия в столице — в этом году она проводится в 25-й раз. В связи с юбилеем программы ее было решено расширить, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Организаторы намерены открыть доступ к объектам на период с апреля по декабрь. При этом более 300 объектов будут доступны для осмотра интерьеров. Также планируется провести около двух тысяч мероприятий экскурсионного и интерактивного форматов.

В частности, в рамках программы состоится цикл экскурсий, приуроченных к 80-летию Победы. Участники смогут пройти по маршрутам, отражающим страницы военной истории районов Москвы.

Вместе с тем участники прогулок о Александровскому саду и Красной площади смогут узнать о маскировке столицы. Во время экскурсий гостям расскажут, сколько раз гасили звезды на башнях Кремля и как использовали во время войны здание ГУМа.

Мероприятия в интерактивном формате подготовлены и для детей. Им предложат прогуляться по улице Талалихина и узнать о о подвиге летчика-героя.

Кроме того, в цикл «Реставрация наследия» было решено включить около 100 приведенных в порядок за время с 2011 года объектов культурного наследия. Речь идет в том числе о Северном речном вокзале и Доме Дурасова.

Организаторы также воспользуются VR-технологиями, которые помогут посетителям переместиться в прошлое. О своих объектах гостям расскажут виртуальные двойники таких известных архитекторов, как Федора Шехтель, Алексей Щусев и Лев Кекушев. Вместе с тем перед гостями выступят модели предпринимателей и меценатов Саввы Мамонтова и Саввы Морозова.

Записаться на мероприятия Дней наследия жители и гости столицы смогут с 14 апреля на портале «Узнай Москву».



