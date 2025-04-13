«Уже все знают»: мэр Конотопа обвинил главу ОВА в сборе военных в центре Сум

Мэр Конотопа обвинил главу ОВА в сборе военных в центре Сум

Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко

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В связи с этим возбуждено уголовное дело.

Глава Конотопа Артем Семенихин в прямом эфире в Facebook* обвинил руководителя Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в организации массового сбора военных в центре Сум. Об этом 13 апреля сообщил сам мэр.

По его словам, военнослужащие ВСУ собрались на мероприятие «по случаю годовщины 117-й бригады территориальной обороны». Инициатором встречи, как утверждает Семенихин, стал именно Артюх.

Мэр отметил, что в связи с этим случаем возбуждено уголовное дело.

«Уже все знают, что глава администрации в Сумах собирал военных в центре города. Надеюсь, что очень оперативно соответствующим правоохранителям удастся установить все обстоятельства», — заявил он.

Семенихин также добавил, что не верит в безнаказанность чиновника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семинихин потребовал от главы Сумской ОВА уйти в отставку. Также Семенихин призвал уйти в отставку начальника СБУ Олега Красношапку. Первого Семенихин обозвал «мразью», «чучелом» и «падлой».

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