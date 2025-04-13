В Таджикистане произошло еще одно землетрясение

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Частично разрушены жилые дома.

В Таджикистане произошло четвертое землетрясение за сутки, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр очередных подземных толчков магнитудой 5 находился в 24 километрах к северо-востоку от Рашта, в 19:34 по UTC (17:34 мск).

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, в Раштском районе в результате земетресения частично разрушены 17 жилых домов. О пострадвших не сообщалось.

Ранее в тот же день в стране произошло еще три сейсмособытия. В 10:06 (8:06 мск) зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2, в 12:14 (10:14 мск) — магнитудой 4,7, а в 4:21 (2:21 мск) — самое сильное из них магнитудой 5,9. Очаг первого толчка находился на глубине 10 км.

Ранее 5-tv.ru писал, что было найдено тело россиянина, погибшего при землетрясении в Мьянме. Как сообщают медики, он работал учителем в местной школе. 28 марта в ряде азиатских стран произошло мощное землетрясение, которое в Мьянме вызвало две волны сейсмической активности. Первая имела магнитуду 7,7, а вторая — 6,4. Эпицентр одного из толчков находился всего в 31 километре к северо-западу от города Мандалай.