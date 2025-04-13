Пожар произошел в студии во время фотосессии Олега Газманова ко Дню Победы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В огне пропало студийное оборудование.

Народный артист России Олег Газманов едва не пострадал из-за пожара, разгоревшегося в фотостудии, в которой у него была запланирована фотосессия. Как рассказала 5-tv.ru помощница музыканта, несмотря на произошедшее, певец даже не выбился из графика.

«Да, мы сейчас готовим большой проект к 9 мая, и в рамках этого проекта была предусмотрена фотосессия. Собственно, мы приехали в студию, и начался пожар, но все успешно эвакуировались <…> Мы готовим это главное мероприятие — сейчас будет концерт на Поклонной горе, к которому, соответственно, нужна была эта фотосессия. Мы оперативно нашли другую локацию и провели фотосессию на ней», — рассказала девушка.

Сам же Газманов опубликовал в своем официальном Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал, что несмотря на то, что ему удалось выбраться из здания в целости, сотрудницы фотостудии, которым нужно было спасать оборудование, успели выбежать на улицу в последний момент. Тем не менее, часть осветительных приборов все-таки сгорела, однако главное, что никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве врачам пришлось принимать роды во время пожара.