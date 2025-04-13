Посвященное Паше Технику граффити на стене Цоя закрасили

Фото, видео: 5-tv.ru

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Авторов посвящения рэперу пока не нашли.

Поклонники группы «Кино» вернули прежний облик стене памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Арбате, на которой неизвестные нарисовали граффити, посвященное рэперу Паше Технику. Соответсвующий кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Накануне, писал 5-tv.ru, на стене дома 37 по улице Арбат появилось крупное граффити о Паше Технике — вандалы наполовину перекрыли стену-мемориал изображением умершего, а большую часть стены закрасили огромной надписью «Техник».

Виктор Цой скончался в результате ДТП 15 августа 1990 года, в этот день на Арбате появилась надпись «Сегодня погиб Виктор Цой». В ответ кто-то приписал: «Цой жив». В дальнейшем стена полностью покрылась надписями.

Смерть Паши Техника

Паша Техник скончался в ночь с 5 на 6 апреля во время своего отдыха в Таиланде в одной из местных больниц. За жизнь 40-летнего рэпера боролись несколько дней, но органы рэпера постепенно начали отказывать. В конце марта он попал в больницу с симптомами тяжелого отравления, предположительно, запрещенными веществами. Врачи боролись за жизнь рэпера — он был введен в искусственную кому, а также подключен к ИВЛ и ЭКМО. Ранее Техник уже впадал в кому, родные и поклонники надеялись на лучшее и в этот раз, но спасти музыканта не удалось.

11 апреля в Москве прошло прощание с рэпером, его похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Гроб с телом артиста предали земле под скандирование тысяч фанатов, собравшихся на траурную церемонию.