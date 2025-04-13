«Еще не сумасшедшая»: дочь Успенской уговаривает ее попробовать танцы на пилоне

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/ uspenskayalubov_official; 5-tv.ru

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Плаксина занимается хореографией недавно — ровно месяц.

Певица Любовь Успенская призналась, что ее дочь Татьяна Плаксина всерьез увлеклась танцами на пилоне — и теперь уговаривает мать последовать ее примеру. Об этом певица рассказала на премии «Шансон года» в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

После резонансного побега за границу и последующего возвращения в публичное пространство Плаксина сменила фокус — теперь она всерьез занялась хореографией. По словам Успенской, Таня активно тренируется и делает успехи:

«Она работает, занимается. Она такая трудоспособная, куда не встанет, у нее все получается. Она скоро будет петь и одновременно будет танцевать на шесте. Она меня заставляет, но я еще не решилась, я еще не сумасшедшая», — с улыбкой отметила певица.

Поклонники воспринимают новое увлечение дочери неоднозначно, но сама Успенская, похоже, поддерживает выбор Татьяны — пусть и с легкой иронией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Успенской Плаксина сломала ногу на пилоне.