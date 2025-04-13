На трассе в Томской области перевернулась фура с поросятами

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кондратюк; 5-tv.ru

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Часть животных разбежались по селу.

На 65-м километре трассы «Томск — Каргала — Колпашево» в Шегарском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. Как свидетельствуют видео с местаи, грузовик перевозил свиней.

По предварительным данным, 64-летний водитель фуры «Ситрак» с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Пострадавших среди людей нет, однако серьезно поврежден груз. Некоторые животные получили травмы, часть — разбежалась по окрестностям, в том числе по территории села Мельниково. Местные жители, заметив, что по улицам бегают испуганные животные, организовали самостоятельный отлов.

К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, ветеринары и бригады медиков. Движение на участке частично восстановлено, причины аварии уточняются.

По предварительной информации, материальный ущерб оценивается, животные — под наблюдением специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Самаре подросток на электросамокате сбил девятилетнего ребенка на тротуаре. Сразу после получения информации об инциденте следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.