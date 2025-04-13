Дипломаты из России и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в Вене
Фото, видео: 5-tv.ru
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Кроме того, посольство России открыло у памятника фотовыставку «Освобождение Вены. 1945».
Дипломаты из России и стран СНГ в воскресенье возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы, по случаю Дня освобождения Вены. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. На них запечатлено, как дипломаты стоят с букетами у венского мемориала советским воинам-освободителям.
Помимо этого, на месте представлены информационные стенды, а также фотохроника тех лет. На их установку потребовалось разрешение городских властей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия рассчитывает, что все лидеры Содружества Независимых Государств (СНГ) примут участие в Параде Победы 9 Мая. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.
Глава МИД РФ добавил, что всем лидерам стран СНГ уже были направлены соответствующие приглашения от российского президента Владимира Путина.