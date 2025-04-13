«Казалось, что хорошая жена»: Бородина рассказала о причинах своего первого развода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Сейчас телеведущая готовится вступить в брак в третий раз.

Телеведуща Ксения Бородина на одном из подкастов призналась, что в первом браке вела себя неправильно — старалась построить образ «хорошей жены», что и привело к разводу. Звезда пришла к выводу, что в отношениях нельзя надевать маски.

«Ты права. Когда я в первый раз вышла замуж, мне казалось, что хорошая жена — та, которая должна меньше работать, сидеть дома, готовить… Я себя как будто ломала и немножко потеряла. У меня стало меньше работы. Я зациклилась на том, что надо сидеть дома, быть услужливой и от этого скапливалась злость», — призналась телеведущая.

Первый супруг Ксении — бизнесмен Юрий Будагов. В этом браке у Бородиной родилась дочь Маруся, девочка живет с мамой. По словам звезды, она просто не смогла быть домохозяйкой.

«Когда я развелась в первый раз, у меня выросли крылья. Я пошла обрезала карешечку. Это обязательно история, после развода без этого никуда. Почувствовала легкость», — отметила Ксения.

По словам телеведущей, в отношениях людям нужно подстраиваться друг под друга, но не выходя за рамки разумного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущей Ксении Бородиной стоит заключить брачный контракт с ее возлюбленным, блогером Николаем Сердюковым ради своей безопасности. Об этом адвокат Александр Кудряшов эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на закрытом показе мультфильма Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута».