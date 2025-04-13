Лука Сафронов раскритиковал испортивших мемориал Цою поклонников Паши Техника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Пономарев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По его словам, сам рэпер не одобрил бы такого поступка фанатов.

Сын художника Никаса Сафронова Лука высказался по поводу скандала, разгоревшегося вокруг «стены Цоя» и фанатов Паши Техника. Сафронов-младший в беседе с 5-tv.ru раскритиковал тех, кто ради минутного хайпа занимается вандализмом культовых памятников, заявив, что сам недавно ушедший из жизни музыкант не одобрил бы такого поведения своих поклонников.

«Поклонники некоторые ведут себя неадекватно: и во время церемонии прощания они залезали через стены забора храма, и сегодня они омрачают память великого музыканта Виктора Цоя, к которому очень тепло и душевно относился и Павел. И, конечно, он никогда не считал себя фигурой, равной Шекспиру, чтобы о нем слагали — он был очень скромный человек», — утверждает Лука.

Техник и Сафронов при жизни были хорошими друзьями — сын знаменитого художника провел рядом с рэпером последние дни его жизни в тайской больнице, а также помог организовать и оплатить транспортировку тела в Россию и похороны Паши. По его словам, Техник заслуживает добротного мемориала, а не стихийные надписи на стенах.

«Наверное, народная любовь, она такая сегодня. Наверное, люди имеют право найти место, так сказать, пристанище его образа, и туда приносить цветы, и какую-то стену памяти, конечно, стихийную можно организовать. Но сделать это в каком-то специально отведенном, разрешенном месте, сделать это необходимо профессиональными художниками, а не какая-то пошлая надпись неизвестной кем», — подытожил Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лидер группы «Бахыт-Компот» прокомментировал битву фанатов Цоя и Техника.