ЦАХАЛ ударил по последней действующей больнице на севере Газы

Фото: Reuters/Hatem Khaled

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По словам очевидцев, от удара пострадали отделения интенсивной терапии и хирургии.

Часть последней больницы, которая действует на севере Газы, была разрушена в результате атаки с воздуха Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает BBC.

По заявлениям очевидцев, в результате атаки разрушены отделения интенсивной терапии и хирургии больницы «Аль-Ахли». В статье уточняется, что помещение пациентов и персонал вынужденно переместили.

В ЦАХАЛ заявили, что израильские военные предварительно оповестили местных жителей о том, что готовится удар: военные Израиля связались с одним из врачей и попросили его немедленно эвакуировать больницу. На это было отведено всего лишь 20 минут.

Издание отмечает, что больница «Аль-Ахли» в настоящее время — единственная больница, которая функционирует в Газе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибло 38 палестинцев.

Руководитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что с 18 марта — дня, когда Израиль нарушил режим прекращения огня — в сектора Газа каждый день погибают или получают серьезные ранения по меньшей мере 100 детей.