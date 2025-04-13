«Предвыборный террор»: в МИД РФ прокомментировали ситуацию с задержанием Гуцул

Полищук: Россия использует все ресурсы для реакции на арест Гуцул

Фото: Демидецкий Вениамин/ТАСС

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В Молдавии действует диктатура, которая запугивает политиков, выступающих за конструктивные отношения с Россией.

Россия задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук РИА Новости.

«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — сказал он.

Полищук добавил, что в самой Молдавии арест главы Гагаузии назвали «предвыборным террором». Он отметил, что в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов.

Местные власти вводят репрессии против независимых и русскоязычных СМИ. Те, кто не согласен с намеченным курсом, подвергаются шантажу и запугиванию. Наиболее сильного прессингу подвергаются политики, выступающие за конструктивные отношения с России. Среди них также и Гуцул.

По словам Полищука, Россия обратилась к представителям организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы последовала реакция с их стороны.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. Она отправлялась в Стамбул для проведения встреч. Однако сотрудники пограничного контроля заявили о запрете на вылет, несмотря на тот факт, что Гуцул уже совершала поездки в Турцию и Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Европейский союз объявил войну неугодным политикам.