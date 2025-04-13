В Москве начался отбор школьников для участия в Большой арктической экспедиции

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Она начнется в конце июля и продлится около двух недель.

В Москве начался отбор школьников и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции. В этом году ее проведут в пятый раз — она будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Школьники, 14 учащихся 9–11-х классов и студентов колледжей, отправятся на крайнюю северную точку Евразии — мыс Челюскин. Путешественники благоустроят территорию мемориального кладбища летчиков и зимовщиков. Займутся научным волонтерством — изучат арктические мхи и лишайники, флору и фауну моря Лаптевых.

В отряд попадут ребята, успешно прошедшие отбор. Первым испытанием станет Арктический диктант — предстоит ответить на 30 вопросов о Крайнем Севере. Вторым — участие в приключенческой игре «Герои Арктики».

Затем ребята проверят туристские и экспедиционные знания и навыки. Финалом будут учебно-тренировочные сборы на Большой Валдайской тропе — пеший маршрут протяженностью около 59 км.

В этом году Большую арктическую экспедицию проведут в пятый раз — она посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве начался прием заявок на городскую премию для молодых ученых.