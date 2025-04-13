Хотел революции: в США подростка заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа

Фото: Zuma/TASS

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В мобильном телефоне у парня нашли изображения Гитлера.

В американском штате Висконсин подростка подозревают в убийстве собственных родителей, чтобы получить деньги, необходимые для совершения покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на документы федеральных властей.

По информации следствия, 17-летний Никита Касап, предположительно, лишил родителей жизни, чтобы украсть имущество на сумму более десяти тысяч долларов, которые ему были необходимы для совершения своих преступных намерений.

В телеканале отметили, что парень был задержан еще в марте. Он обвиняется в двух убийствах, сокрытии тел и других преступлениях. Не исключено, что у Касапа могли быть сообщники.

«Он поддерживал контакты с другими партиями по поводу своего плана убить президента и свергнуть правительство Соединенных Штатов. И он заплатил, по крайней мере частично, за беспилотник и взрывчатку», — приводит телеканал заявление следователей по делу Касапа.

Также при проверке мобильного телефона подозреваемого были найдены изображения Адольфа Гитлера и материалы нацистского содержания. В них были призывы к насилию против республиканцев, покушению на Трампа и началу революции. По мнению следствия, найденные данные имеют отношение к оккультной радикальной сатанинской секте.

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