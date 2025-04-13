Уединение, пост и рейд по кладбищам: как живет Михаил Ефремов на воле

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Заслуженный артист РФ вышел на свободу 9 апреля после почти пяти лет, проведенных в колонии. В 2020 году он стал виновником смертельного ДТП.

Актер театра и кино, заслуженный артист России Михаил Ефремов покинул стены исправительной колонии 9 апреля, последние несколько дней он пытается адаптироваться к прежней жизни. Белгородский суд постановил освободить знаменитость условно-досрочно (УДО) за хорошее поведение. На заседании он в очередной раз признал свою вину, раскаялся, выразил сожаление о злоупотреблении алкоголем и пообещал никогда больше не садиться за руль.

К публичности Ефремов пока не готов, как и к откровенным интервью — от всех предложений отказывается. Прежний номер телефона отключен, новые еще никому не известен. Артист вернулся в шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке в Москве, где пять лет назад находился под домашним арестом. Рядом с ним супруга Софья Кругликова и их трое детей.

Как рассказали KP.RU в окружении актера, здоровье Ефремова пошатнулось. Кроме астмы и хронической обструктивной болезни легких появились новые проблемы, поэтому впереди тщательное медицинское обследование. Артист встал на учет в инспекцию и теперь планирует визиты к врачам. В течение трех лет ему запрещено садиться за руль, правда, как сказал сам Михаил Олегович, водить он больше не собирается никогда. Сейчас его возит друг Никита Высоцкий.

В тюрьме Михаил Ефремов стал особенно религиозным

Помимо больниц актер намерен посетить сразу несколько кладбищ, на которых похоронены его отец, режиссер Олег Ефремов, мать, актриса Алла Покровская, бывшая жена Евгения Добровольская, умершая в январе 2025 года из-за онкологии. И Сергей Захаров — жертва ДТП, виновником которого стал пьяный артист, его могила находится в Рязанской области.

После освобождения Ефремов пока предпочитает уединение. В воскресенье он отправится с семьей в храм, кроме того, артист соблюдает Великий пост. Вероятно, к богу он обратился в период заключения. О профессиональных планах ничего не известно. На данный момент нет ни одного утвержденного проекта, рабочие встречи Михаил Олегович не назначает. Он проводит время с родными и узким кругом самых близких друзей.

Уголовное дело в отношении Ефремова было возбуждено 8 июня 2020 года после ДТП на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee актера, находившего в состоянии сильной алкогольной интоксикации, врезался в легковой автофургон Сергея Захарова, который скончался в больнице от полученных травм на следующий день. Сначала суд приговорил знаменитость к восьми годам лишения свободы, после апелляции срок сократился на полгода. В тюрьме он провел четыре года и восемь месяцев, после чего вышел по УДО.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему адвокат Александр Добровинский не рад освобождению Ефремова.