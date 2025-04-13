«Сотрудничество восторжествует»: Глава РФПИ ответил на пост НАСА о Гагарине

Фото: www.globallookpress.com/Roscosmos

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В День космонавтики сотрудники американского агентства отдали дань уважения легендарному советскому летчику и заявили о планах «вернуться на Луну и отправиться на Марс».

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал пост американского космического агентства (НАСА) по случаю Дня космонавтики, в котором оно почтило первый полет вокруг Земли Героя Советского Союза Юрия Гагарина. И выразил готовность Москвы к совместной работе с США по покорению космоса.

«НАСА отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

В своей публикации представители американского космического агентства отдали дань уважения достижениям Гагарина, а также вспомнили о запуске многоразового транспортного корабля «Колумбия», состоявшемся 12 апреля 1981 года. Кроме того, в НАСА отметили: сейчас самое время, чтобы «вернуться на Луну и отправиться на Марс».

Прежде генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что договорился с заместителем главы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом о синхронизации сроков работы Международной космической станции (МКС). Баканов подчеркнул, что для России важно продолжать пилотируемую космическую программу, а в приоритете страны — появление собственной орбитальной станции взамен МКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов отрасли.