Дань уважения герою: в НАСА высказались о Гагарине по случаю Дня космонавтики

Фото: AP/TASS

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В управлении отметили, что сейчас «самое время вернуться на Луну и отправиться на Марс».

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отдало дань уважения летчику, Герою Советского Союза Юрию Гагарину по случаю Дня космонавтики. Соответствующая публикация появилась в аккаунте космического агентства в социальной сети Х.

«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (Американский многоразовый транспортный космический корабль — Прим ред.) в 1981-м», — сказано в заявлении.

На волне праздничного настроения представители НАСА. вспомнили о собственных планах. И добавили, что сейчас самое время, чтобы «вернуться на Луну и отправиться на Марс».

Один из постов НАСА, посвященный празднику и Гагарину: X/NASA/NASA

Юрий Гагарин на борту «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» 12 апреля 1961 года, вышел за пределы земной орбиты и затем совершил первый в мире полет вокруг родной планеты. На тот момент ему было 27 лет. В СССР он был безусловным народным кумиром. Его путешествие продлилось 108 минут, а на месте приземления в Саратовской области позже был создан Парк покорителей космоса имени Гагарина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил соотечественников с Днем космонавтики. В свою очередь к ним и их коллегам в значимый день обратился президент РФ Владимир Путин.