Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Окончательно с этой идеей было покончено в 1938 году. Но новая нация «украинцев» до сих пор дает о себе знать.

Сто лет назад, 7 апреля 1925 года, на Украине объявили ускоренную украинизацию населения. Нет, в Киеве это не сами придумали, им посоветовали товарищи из Москвы — в РСФСР большевики тоже начали продвигать коренные, то есть «местные» кадры в национальных республиках. Как сказал товарищ Сталин, целью было на местах «поставить школу, суд, администрацию, органы власти на родном языке»

На Украине этим делом занялся Лазарь Каганович — генсек украинской компартии. Начинавший свой трудовой путь как сапожник, Каганович, решил все быстро перекроить. За восемь месяцев перевести все делопроизводство на украинский язык. Ради этого сотрудники предприятий и чиновники после работы изучали мову на курсах.

Почему такие сложности? Дело в том, что «украинским» на тот момент владело лишь 14% служащих, а половина и вовсе ни знала и слова. Особенно в городах. Видите, сколько там было тех, кто тогда считал себя украинцем? Немногие.

Тех, кто не «размовлял» — увольняли, о чем отчитывались в газетах. Остальные выкручивались, переходили на суржик, так что в суде, как писал один харьковский адвокат, творился настоящий цирк. Такую речь не понимали ни обвиняемые, ни свидетели, а иногда и председатель суда.

Но большевики украинизировали с размахом, меняли вывески и массово открывали школы, с перекосом 10 к 1 в пользу тех, где обучали на украинском. Не хватало учителей, так что для преподавания приглашали «знатоков» из-за границы — да, те, кого принято называть «западенцами» в то время были гражданами Польши.

Так на Украину вернулся даже Михаил Грушевский, отец украинского национализма. И не только он. Результат — был предсказуем. На собраниях все чаще стали обсуждать, как заживут без Москвы, и в КПСС поняли, что погорячились. Каганович отправился на повышение в Москву, Грушевский — в тюрьму, а в республике начались массовые чистки от «буржуазных националистов».

Окончательно с идеей украинизации было покончено в 1938 году, накануне войны. Но целое поколение «малоросов», русских, поляков, евреев, немцев, греков, уже перековали в новую нацию «украинцев», что аукается до сих пор.