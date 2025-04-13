Пожар разгорелся в здании резиденции президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био

Фото: Х/The Ministry of Information and Civic Education/mic.gov.sl; 5-tv.ru

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Причина происшествия все еще не установлена.

В здании резиденции президента западноафриканского государства Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био произошел пожар. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства информации и гражданского образования страны в соцсетях. Огонь распространился на третий и четвертый этажи строения, однако сама резиденция, расположенная на втором этаже, не пострадала.

Согласно данным ведомства, возгорание началось в 16:00 по местному времени (Это 13:00 по московскому. — Прим. ред.). Очаг, предположительно оказался на четвертом этаже в западном крыле здания, после чего пламя перекинулось на другое помещение. Причина происшествия остается неизвестной, по состоянию на 19:30 по местному времени (22:30 по московскому. — Прим. ред.) пожар продолжали тушить.

К часу ночи, по информации министерства, огонь еще не удалось полностью ликвидировать. Полицейские оцепили территорию вокруг резиденции, а также ближайшие улицы. В борьбе пожаром участвуют также сотрудники служб безопасности и местные солдаты. Президент Сьерра-Леоне в безопасности, он сейчас находится на конференции в Турции.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Таиланде с горящего судна спасли 26 человек.