Американские шопоголики в панике: как глобальное доминирование в торговле перешло к Поднебесной

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

Трамп хочет вернуть ключевые производства домой и начал повышать тарифы на импорт из Китая в феврале.

О масштабах вовлеченности Британии заставляет задуматься вот еще какой эпизод. В пятницу на Балтике эстонские ВМС задержали танкер «Кивала», он шел из Индии в Усть-Лугу. Пустой. По официальной версии Таллина, судно шло без флага, вызвало подозрения, а потому его пришлось задержать для проверки. Причем тут британцы? Тут все тонко. Задерживал «Кивалу» корабль с регистрационным номером M6731, это не кто иной, как флагман эстонского флота минный тральщик «Адмирал Кован».

А кто такой адмирал Кован? Это британский офицер, который в годы гражданской войны воевал на Балтике с красными матросами. Да и сам тральщик британский, его в свое время списали по старости из королевских ВМС и подарили Таллину, как еще два таких же. Это еще при королеве Елизавете было, она тогда лично приезжала в Таллин. Три бывших британских тральщика — это сейчас половина ВМС Эстонии. Еще есть четыре финских патрульных катера и все.

И вот при таком потенциале эстонский парламент вдруг принял закон, разрешающий своему флоту топить на Балтике гражданские суда, если от них исходит потенциальная угроза. То есть даже не за нарушение, а за потенциальную угрозу. Формулировка максимально расплывчатая.

И по странному стечению обстоятельств, произошло это через две недели после того, как в Эстонию приезжал британский принц Уильям и демонстративно покатался на танке Challenger. Десять таких британских машин и 1000 солдат расквартированы сейчас в Эстонии. В общем, закономерный вопрос: а Эстония сама решилась на провокацию?

«Инициатор или тот, кто сделал заявление, — это Эстония. Кто их поддерживает, надо понять. Потому что я не думаю, что все страны Запада их поддержали в этом. Думаю, скорее всего, это европейские страны. Могу предположить, что Великобритания, но точной у меня информации нет», — сказал председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев.

Скорее всего, тут и не будет точной информации, в этих играх джентльменов все все понимают без лишних слов. Тем более бодрые маневры вокруг танкера, шедшего в российский порт, эстонский флот предпринял ровно в те часы, когда в Санкт-Петербурге, в историческом здании адмиралтейства готовилось совещание по стратегии развития российского флота. Планировали на горизонт до 2050 года. Понятно, что в открытой части никаких тайн не открыли, сказали, что флот нужен, что он играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности страны, что корабли строят и будут строить, и на это в ближайшую десятилетку выделят почти восемь с половиной триллионов рублей.

«Динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем — все это требует формирования нового облика Военно-морского флота», — подчеркнул Владимир Путин.

Но был момент один, когда президент отступил от протокольной речи и поделился впечатлениями от недавней поездки на Северный флот, где спустили на воду новую подводную лодку «Пермь». Серийную внешне, но есть нюанс.

«Она стала первой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“. Это уже напоминает, какие-то элементы появляются даже стратегических ядерных сил. Сколько дальность у „Циркона“? За тысячу. Да и скорость под десять махов. Это уже оружие, которое может выполнять задачи стратегического характера, на самом деле», — отметил Владимир Путин.

За тысячу километров. В общем, европейского радиуса действия. Хотя, мы же про подводную лодку говорим, она и подплыть может поближе, если надо. Понятно, что это уточнение про «Циркон» и про его дальность, это тоже сигнал. Ведь против этой ракеты нет систем ПВО, способных перехватить, что было подтверждено не только учебными пусками, но и боевыми в ходе СВО. В общем, есть над чем подумать. Даже не эстонцам, Таллин «Циркон» просто не заметит на такой-то скорости, когда до Лондона шесть минут лета.

Балтика даже в самые проблемные годы холодной войны была регионом стабильности — было советское побережье, было натовское и, наконец, были нейтральные скандинавы — шведы и финны. Но сейчас, как мы видим, баланс нарушен, и Балтику штормит. А жаль, потому что нужны какие-то нейтральные воды, где можно укрыться от надвигающегося цунами глобальной торговой войны.

Вначале, когда Трамп на лужайке у Белого дома демонстрировал бесконечные списки, казалось, что это будет схватка всех против всех, но за неделю что на арене осталось два бойца — США и Китай. Все остальные поспешили заявить о готовности к переговорам, и Трамп тарифы отложил на 90 дней. А Китай молчать не стал. И началось, как в пинг-понге.

Сначала Америка установила тариф в десять процентов против китайских товаров. В КНР ответили — ваши десять и вот еще 15, на уголь и сжиженный газ. Вы — 15, а мы вам 20 — решили американцы. А мы снова 15, но уже на сельхозпродукцию — парировали китайцы. Тогда мы повысим сразу на 34% — объявили в Белом доме. Отвечаем — были невозмутимы китайцы и заодно остановили экспорт редкоземельных металлов. Ах, так? Плюс 50% — подмахнул указ Трамп. Хорошо, плюс 50 и вам.

Они уже так накрутили тарифы друг другу, далеко за 100%, и это паралич торговли. Как будет жить Китай без американских денег? А как будет жить США без китайских товаров? А их там много, убедился корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Трамп выбивает пыль из мировой экономики. В панике — американские шопоголики. Обиделись вассалы и сателлиты.

«Наша страна является крупнейшим мировым инвестором в США с 2019 года», — напомнил премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

Американский президент использовал любимую стратегию «бури и натиска»: поднял ставки.

Потом выбрал 57 государств и обложил их дополнительной пошлиной. В том числе — «друзей». Не пожалел даже безлюдные острова рядом с Антарктикой. Мемов по этому поводу уже достаточно. Вот недовольные пингвины идут на Вашингтон.

А когда азиатские биржи упали за пару часов на 13%, европейские — на четыре процента — и весь американский рынок покраснел, Трамп объявил амнистию для 75 стран.

«Это крупнейшая сделка в истории нашей страны, и эти политики пляшут вокруг меня и говорят. Знаете, потому что эти страны звонят нам, целуя мою задницу. Они просто умирают от желания заключить с нами сделку», — отметил президент США Дональд Трамп.

Что за 75 стран, которые согласились на поцелуй, — не говорят. Но по репликам европейцев можно предположить, кто в игре в гляделки моргнул первым.

«Мы хотим вести переговоры», — заявил спикер Европейской комиссии Олоф Гилль.

«Мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами», — сказала глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

«Мы всегда предпочитаем сотрудничество конфронтации», — подчеркнул министр-делегат Франции по внешней торговле и французским гражданам за границей Лоран Сен-Мартен.

И это жалуются люди, которые годами упивались торговыми войнами с Россией, а теперь их шантажирует их главный союзник — Вашингтон, который, собственно, и задвинул Европу на задворки истории — без промышленности и суверенитета. А реальное производство — уже на Востоке.

Найти среди одежды вещь, пошитую в Америке, практически невозможно. Вот это сделано в Бангладеш, это — в Индии. А вот Китай. Даже знаменитая кепка МАГА — и то Made in China.

Десятилетиями Америка покупала у мира больше, чем мир у Америки.

«Откуда идет брус два на четыре? Из Канады!», — заявил политический комментатор MSNBC Крис Мэтьюз.

Гордость Штатов — айфоны — на 90% делают в Китае.

Каждый десятый смартфон, который продается в Штатах, сделан в Китае. Когда-то перенос производств техники в Азию сбило цены на электронику. Теперь — запускается обратный процесс.

Глобальное доминирование перешло к Поднебесной. Вот кто главная цель Трампа. Он хочет вернуть ключевые производства домой. И начал повышать тарифы на импорт из Китая в феврале. Как только китайцы отвечали, прибавлял еще и еще!

«Я считаю, что председатель Си — очень умный человек. И я думаю, что в итоге мы заключим очень хорошую сделку для обоих. Но, знаете, с нами так плохо обращались на протяжении многих лет. И опять же, мы позволяли этому происходить», — рассказал президент США Дональд Трамп.

Китайцы спокойны. А зачем нервничать? Юань, несмотря на потрясения в геополитике, стабилен. И уже давно стал резервной валютой для многих стран — вместо доллара.

В соцсетях китайцы уже иронизируют над способностью американцев что-либо производить своими руками. Десятилетиями за них все делали другие.

Трамп понимает — с тем, что есть, преимущественно экономикой фондовых рынков, без реального сектора Вашингтон экономическое противостояние с Пекином не вытянет.

«Мы можем в основном взять заводы, которые существуют в Китае, и построить такие же в Соединенных Штатах с гораздо меньшим количеством рабочих. Одно дело иметь американскую компанию с операциями в 100 разных странах за рубежом. Если вы сократите это число до 15 или 20, то высшее руководство сможет больше сосредоточиться на получении прибыли и стимулировании роста», — рассказал экономист Чарльз Ортелл.

«Это больше вредит американскому потребителю, который готов покупать эти продукты из-за рубежа вместо того, чтобы покупать продукты, которые были созданы и произведены внутри США», — прокомментировал экономист Айк Хамер.

Тут американский лидер действует вполне в духе большевиков, рушит старый мир глобалистов-империалистов.

«Потребуется сначала, в общем, реализуется такой ленинский принцип — прежде чем объединиться, нужно сначала размежеваться. И вот это размежевание мы сейчас наблюдаем», — сказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

В США главный индикатор экономического развития — не инфляция, а количество новых рабочих мест. Если он создаст там 20 миллионов новых рабочих мест, то, чего не удалось никому. Но это будет победа абсолютно.

Вопреки возмущению противников Трампа — у него точно есть план. Если посмотреть на список исключений из пошлин, становится понятно: в него не вошли те позиции, которые Америка сейчас не может заместить. Фарма, чипы, металлы. А вот остальное — может.

«Америка страдает от перепотребления. Американцы, поскольку у нас очень развитая кредитная система, американцы часто покупают вещи, которые им не нужны. Например, знаете, по пять пар, шесть пар обуви. Все, что вам нужно, это одна или две. Хорошо. Поэтому, они купят одну или две. Они купят меньше», — сказал экс-журналист NYT Джон Вароли.

Парадоксально, но Трамп, похоже, изучил российский опыт. Санкции против Москвы стали стимулом для развития реальной экономики, производств, стартапов. Это и есть настоящий суверенитет. Кстати, России и Белоруссии в списке стран, которых облагают доптарифами, нет.