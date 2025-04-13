Фронт грохочет: артиллеристы используют супермощные орудия для разрушения укреплений ВСУ

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Российские войска медленно, но верно расширяют зону присутствия на запад от Горловки.

Тем временем на Украине закручивают «гайки» мобилизации. Главком Сырский дал редкое интервью, в котором признал, что людей в ВСУ не хватает и надо активнее проводить цифровизацию страны, чтобы знать, где кто находится.

Все больше и больше кадров с Украины, как прохожие отбивают задержанных патрулями мужчин призывного возраста. Как заявил на неделе экс-премьер Украины Анатолий Кинах, часть людей перестала верить властям, а часть сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. Оттого проблемы становятся только острее в тылу и на фронте. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Эту запись танкист Козлов хранит в телефоне как напоминание о том, что случилось с ним. Два дня командир сгоревшего танка выбирался к своим. Был ранен дроном камикадзе, но выжил и сейчас готовится вновь идти на задание.

«Пацаны даже за мой упокой выпили, а я живой!» — восклицает командир танка Андрей Козлов.

Два дня Козлова считали мертвым, после того, как его танк попал под атаку дронов.

«Дали точку на карте, подъехали на эту точку, отработали, а убежать уже не смогли», — сказал командир танка Андрей Козлов.

Несколько ударов в броню, и экипаж стал выбираться наружу из горящей машины. Андрея тут же ударил в спину дрон-камикадзе с противопехотной начинкой. Командира посчитали мертвым. Но оказалось, что бронежилет спас его. Козлов получил тяжелую контузию и сломанные ребра. А после того, как бой стих, двинулся к своим.

«Я сначала полз. Я просто полз. Я не мог встать на ноги. Может, страх во мне играл, ну, конечно, инстинкт во мне работал, потому что противник сзади с тепловизорами, снайпера, там же много всего», — рассказал командир танка Андрей Козлов.

Андрей вновь в строю и готовится воевать вместе с новым экипажем. Обстановка сегодня непростая. В бою нужны все, кто имеет опыт. Фронт грохочет беспрерывно.

Российские войска медленно, но верно расширяют зону присутствия на запад от Горловки, Артемовска и в Часовом Яре. Артиллеристы группировки войск «Центр» используют супермощные орудия для разрушения укреплений ВСУ. Цели им дают каждый день.

«Работы много. В основном такие тяжелые блиндажи, сооружения какие-нибудь. Калибр 203 миллиметра, со стволом тринадцать и десять», — рассказал командир орудия Аркадий Конаков.

Кипит и прифронтовая жизнь. ВСУ охотятся за любым транспортом, который появляется вблизи линий окопов. Но сегодня эту проблему удалось частично решить. Важные транспортные артерии стали завешивать сетками, которые делают невозможным использование FPV-дронов.

Эти сетки, это обычный сельхозинвентарь, который используется не по прямому назначению. Но вот здесь эта деталь приобрела. Закрывают верх и закрывают немножко с боков эту дорогу, так, чтобы дрон не мог зайти сбоку.

Саперы группировки «Юг» обезвреживают и мины, которые украинские формирования постоянно разбрасывают вдоль дорог.

«Да, как правило, любая мина, часто самодельная, переделанная, датчик движения магнитный. То есть, сейчас любой спектр могут вставить. Проблема в том, что к ней даже подойти сложно, чтобы обнаружить», — рассказал позывной «Хмель», сапер 38-го отдельного инженерно-саперного батальона третьего армейского корпуса.

Но все равно эти боеприпасы ищут, находят, уничтожают, а дороги к линии фронта работают почти без остановки.