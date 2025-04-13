Беда пришла в семью Леры Кудрявцевой: «Хочу кричать и биться головой об стену»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Еще в прошлом году знаменитость рассказала о проблемах молодого супруга со спиртным. Однако развод так и не состоялся.

Телеведущая Лера Кудрявцева выплеснула свою боль в личный блог — призналась, что проблемы в семье довели ее до отчаяния. Заявила, что считает себя созависимой и, соответственно, неспособной начать новую жизнь без человека (а может, и не одного), который причиняет столько страданий. По ее словам, сил на ежедневную борьбу с удручающей действительностью не осталось. И до этого, что еще хуже, никому нет дела.

Как отметила Кудрявцева, каждый думает только о себе и своих близких. При этом люди стараются казаться окружающим лучше, чем есть на самом деле. Быть самой умной, сильной, успешной и красивой невозможно, но все равно хочется. И делать это приходится даже не для себя, а почему-то для посторонних, которые все равно найдут изъян и будут его смаковать. А если намеренно выступишь с непопулярным мнением, распнут.

«Реальная жизнь другая. Мы все одиноки, даже несмотря на толпы людей вокруг… А что если я бы реально писала все, что думаю, как живу, что чувствую? Что было бы? Вы бы офигели! И вот мое первое откровение. Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять», — написала Кудрявцева.

После прочтения пронзительного признания невольно вспоминается прошлый год — когда телеведущая заявила о проблемах мужа-хоккеиста Игоря Макарова с алкоголем. Звезда сообщала, что ушла от супруга и обнародовала его болезнь для того, чтобы он взялся наконец за голову. Но развода не последовало. Вскоре Кудрявцева дала избраннику второй шанс и отправила на реабилитацию — в «санаторий». Похоже, беда все еще не миновала, и снова пришло время принимать сложное решение.

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