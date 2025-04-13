Москвичи возмущены граффити с Пашей Техником на стене Цоя: «Кощунство и извращение»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Поклонники группы «Кино» и ее солиста сочли новое граффити вандализмом и проявлением вопиющего неуважения к легенде и ее памятнику.

Москвичи прокомментировали выходку вандалов на Арбате. Как известно, на знаменитой стене Цоя (Дом по адресу Арбат, 37. — Прим. ред.) накануне появилось граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику (Настоящее имя Павел Ивлев. — Прим. ред.), перекрывшее портрет Виктора Цоя. И ко всему прочему кустарное. Жители района признались, что поначалу не могли поверить своим глазам — кому пришло в голову опротестовать творчество лидера группы «Кино» соседством с Техником? Ведь иначе как провокация это не выглядит.

«Здесь место достаточно легендарное, и оно всегда, скажем так, принадлежало именно этому человеку, Цою, это очень важные вещи. Я не против других исполнителей, но как-то нужно иметь уважение, как минимум, к этому делу. И люди, которые появляются, у них свои должны быть места, одно на другое накладывать нельзя. Поэтому я считаю, что это абсолютно неправильно и как минимум неуважительно», — сказал корреспонденту «Известий» поклонник «Кино» Ильяс.

По мнению Ильяса, человек, разрисовавший стену Цоя, не мог не знать историю этой части Арбата, а значит, должен был понимать — он поступает неправильно. Так что очевидно, это намеренная провокация. И москвичи, оценившие новый «шедевр» негодуют. Даже те, кто не причисляет себя к армии поклонников легендарного рокера. Не говоря уже о тех, для кого стена Цоя — важная точка на карте столицы, своего рода памятник.

«Учитывая то, что я большой поклонник Цоя, я не был здесь, наверное, несколько лет. И вот эта надпись бросилось в глаза, она выбивается из всего ракурса. Я считаю, что это большое проявление неуважения к Цою к его искусству. Каждый знает об этом месте, и все воспоминания здесь связаны с ним», — добавил Ильяс.

Другая жительница столицы, прожившая всю жизнь на Арбате, подчеркнула, что не является фанаткой Цоя, но песни его знает. Она была в шоке, когда увидела в новостях сообщения об осквернении знакового объекта. И специально пришла убедиться. А люди старшего поколения и вовсе отказались от тактичности предыдущих комментаторов.

«Я даже не знаю, кто такой Паша Техник, честно, а Цой — это наша жизнь, это наша молодость. Это, наверно, сделали люди, которые любят Пашу Техника… Но это неправильно, так не должно быть. Цой — это Цой», — сказала одна из очевидиц.

«Я не знаю, кто это сделал, но это кощунство просто и извращение, мне кажется, над музыкой», — заявил другой.

Теперь на достопримечательности красуется дурно выполненный портрет рэпера и огромная надпись «Техник». Личности авторов сомнительного произведения, которое невольно отбрасывает тень и на самого умершего, устанавливаются. Стене Цоя, к слову, 35 лет, она появилась вскоре после смерти музыканта. Паша Техник скончался 4 апреля — многолетняя наркозависимость и злоупотребление алкоголем победили. Несмотря на попытки «очиститься» в реабилитационных центрах, исполнитель снова и снова возвращался ко вредным привычкам. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли похороны рэпера.