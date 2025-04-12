Российский борец Сефершаев выиграл золото чемпионата Европы в Братиславе

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/United World Wrestling/K

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Он стал двукратным победителем европейских первенств.

Эмин Сефершаев, российский спортсмен, выступающий в греко-римской борьбе, одержал победу на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Братиславе с 7 по 13 апреля.

Сефершаев участвовал в турнире в весовой категории до 55 килограммов. В решающем поединке он одержал победу над Эльданизом Азизли из Азербайджана. Третьи места заняли Вахтанг Лолуа из Грузии и Артем Делеану из Молдавии.

Российский спортсмен стал двукратным чемпионом Европы. Кроме того, он завоевал награды на мировых соревнованиях среди юниоров, на чемпионатах России и на индивидуальном Кубке мира.

Накануне представительница России Ольга Хорошавцева одержала победу на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг. В тот же день еще одна российская спортсменка, Наталья Малышева, заняла третье место в категории до 52 кг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай победили на Кубке мира в Египте. Они опередили украинский дуэт Дарью Мошинскую и Анастасию Шмонину. Вторую медаль для России принесла группа юниорок.