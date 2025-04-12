Трамп освободил смартфоны, компьютеры и электронику от пошлин

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Решение упростит работу технологическим гигантам Apple и Samsung.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение освободить смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства от ответных пошлин, что может снизить негативные последствия для потребителей. Об этом 12 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Информация об особых условиях для гаджетов была обнародована вечером 11 апреля таможенными и пограничными органами Соединенных Штатов Америки.

В частности, от уплаты пошлин будут освобождены мобильные устройства, ноутбуки, жесткие диски, центральные процессоры и микросхемы, а также оборудование для производства полупроводников. Это решение, как отмечает Bloomberg, упростит работу таким технологическим гигантам, как Apple и Samsung.

В среду, 9 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о временной отмене ранее введенных тарифов на товары из некоторых стран. Срок действия этой меры составляет 90 дней. Также он сообщил о немедленном увеличении тарифов на продукцию из Китая до 125%.

В четверг, 10 апреля, этот показатель был повышен до 145%. В ответ на это Китай увеличил тарифы на товары из США до 125%. В начале апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расходы США после начала президентского срока Трампа выросли на $154 миллиарда.