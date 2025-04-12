Фанаты Паши Техника осквернили стену Цоя на Арбате

В Москве на стену Цоя на Арбате нанесли граффити о Паше Технике

Фото, видео: 5-tv.ru

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Личность вандалов устанавливается.

На стену дома 37 по улице Арбат в Москве, более известную как стена Цоя, было нанесено граффити о рэпере Паше Технике (настоящее имя — Павел Ивлеев. — Прим. ред.). Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Так, знаменитую стену, которая является достопримечательностью столицы и памятником легендарному рок-музыканту Виктору Цою, вандалы наполовину перекрыли изображением скончавшегося в Таиланде Паши Техника, а большую часть стены закрасили огромной надписью «Техник».

На данный момент еще не найдены авторы «художества» на символе Арбата, который поклонники Цоя создали еще 35 лет назад после смерти легендарного рок-исполнителя.

Известно, что Паша Техник скончался 4 апреля из-за того, что злоупотреблял запрещенными веществами на протяжении длительного времени. В свою очередь, отказаться от пагубной зависимости музыкант не смог. В Москве были организованы похороны и прощание с Техником.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ведущая Лера Кудрявцева осудила внимание прессы к похоронам Паши Техника.