Мерц не исключил отправку немецких войск на Украину

Фото: Ebrahim Noroozi/AP/TASS

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По его словам, Германия должна была с самого начала оказывать более активную поддержку Киеву.

Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который в ближайшее время может занять пост канцлера Германии, не отрицает возможность отправки немецких военных на Украину. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

Он считает, что Германия должна была с самого начала оказывать более активную поддержку Киеву, и тогда, возможно, конфликт был бы уже завершен.

Мерц не стал раскрывать детали стратегии правительства по урегулированию кризиса на Украине. Однако он подчеркнул, что во внешней политике следует проявлять сдержанность в публичных высказываниях. Аналогичным образом политик ответил на вопрос о возможности отправки немецких войск на Украину.

«Этот конфликт должен быть закончен. Для этого нужен план», — отметил Мерц.

В ходе беседы, посвященной поиску потенциальных торговых партнеров для Европейского союза в условиях адаптации к новым реалиям мировой торговли после введения Соединенными Штатами пошлин, была затронута тема конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Берлина вышли на протесты против повышения расходов на оборону.