«Каждый имеет право»: Ковальчук и Чумаков назвали главное условие семейной жизни
Ковальчук и Чумаков не следят за другими знаменитостями
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Певцы поддерживают гармонию во взаимоотношениях как друг с другом, так и с обществом.
Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук не волнуют сплетни ни о них самих, ни о их коллегах по цеху. В этом они признали эксклюзивно 5-tv.ru на препати музыкальной премии RU.TV.
«Вообще не следим», — выразил их с Ковальчук общую позицию Чумаков.
Более того, жена поддержала артиста и привела в пример ситуацию со скандальным интервью Чумакова модели Светлане Бондарчук, во время которого он рассказал, как руководствовался критерием «вдул бы или не вдул» при выборе спутницы.
«Если честно, я даже про ваше это скандальное интервью не особо хорошо знала, пока Алексей мне не сказал об этом. Недели через две, в общем, узнала. Поэтому к слову о том, насколько мы следим за этим», — аргументировала она.
Наконец, пара подчеркнула, что для них самое важное — это здоровье в семье.
«Главное в семье — здоровье. Во всех семьях. А там, кто и что понял, — это мелочи», — добавил Чумаков.
Ранее 5-tv.ru писал, как Ковальчук отреагировала на критику хейтеров Чумакова.