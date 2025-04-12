«Чтобы люди всплакнули»: Ковальчук и Чумаков рассказали, о ком надо снимать кино

Ковальчук и Чумаков: в России много коллективов, о которых можно снять кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Документальные фильмы, по мнению звездной пары, создаются не в развлекательных целях.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук посоветовали отечественным киноделам перенести на экран истории исполнительницы и телеведущей Клавы Коки, а также участников групп «На-На» и «Дюна». Наставлением они поделились эксклюзивно с 5-tv.ru на препати музыкальной премии RU.TV.

«Это серьезная драма будет. Надо посмотреть. Особенно про группу „Дюна“, например, — драматический сериал про грустные песни», — объяснил свой замысел Чумаков.

Более того, артист отметил, что самое главное в киноленте — эмоциональное воздействие на зрителя.

«Для того чтобы люди всплакнули, я думаю, что для этого», — назвал Чумаков причину снимать и смотреть документальное кино.

В свою очередь, Ковальчук подчеркнула, что помимо перечисленных в ходе интервью звезд, на российской сцене есть и другие талантливые исполнители, судьбам которых можно посвятить сюжеты.

«Я думаю, много достойных, например, каких-то коллективов с большой историей или вообще артистов, которые прошли великий, большой путь. Скорее всего, наверное, про этих музыкантов имеет смысл снимать фильмы», — уточнила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша планирует снять автобиографию.