В Гамбурге неизвестный распылил слезоточивый газ в музее миниатюр

Более 40 человек пострадали при распылении слезоточивого газа в музее Гамбурга

Фото: www.globallookpress.com/Jonas Walzberg

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В результате инцидента пострадали посетители музея.

В Гамбурге неизвестный распылил слезоточивый газ в музее «Миниатюрная страна чудес». Об этом заявило издание Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что в ходе инцидента пострадали более 40 человек.

«46 посетителей и сотрудника получили легкие ранения. Двое из них были доставлены в больницы Гамбурга», — говорится в публикации.

Все произошло этим утром. Все посетители «Миниатюрной страны чудес» были эвакуированы. Пострадавшие жаловались на проблемы с дыхательными путями.

Посетители смогли вернуться к просмотру экспозиции спустя 30 минут после эвакуации. Полиция в данный момент занимается поисками виновника и просматривает все камеры видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкие контрабандисты обстреляли судно береговой охраны Греции. На борту перевозили нелегальных мигрантов. После того, как контрабандисты оказали сопротивление, экипаж береговой охраны продолжил преследование катера до турецких территориальных вод. Там контроль над ситуацией перехватила уже турецкая береговая охрана.