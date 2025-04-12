Лавров заявил о передаче Россией Турции списка атак ВСУ на энергообъекты

Фото: Малашенко Мария/ТАСС

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Аналогичный документ получили представители США, ООН и ОБСЕ.

Российская сторона составила список нарушений боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) моратория на удары по энергетическим объектам РФ и вручила его турецкой стороне. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.

«Я передал нашим турецким коллегам, министру иностранных дел Турции Хакану Фидану то же, что мы передали американцам, в ООН, ОБСЕ — список фактов, где задокументированы украинские атаки по российской энергоинфраструктуре за последние три недели», — отметил он.

Глава российского МИД подчеркнул, что киевские неонацисты постоянно атакуют энергетические объекты на территории России после принятия соглашения о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

Прежде официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия не будет терпеть нарушения договоренностей украинской стороной, поэтому оставляет за собой право симметрично не соблюдать положения моратория.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров назвал единственный способ решить конфликт на Украине.