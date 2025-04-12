«Долго шла к этой цели»: внучка Михаила Шуфутинского уехала в Европу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Она уже успешно прошла все вступительные испытания

Внучка шансонье Михаила Шуфутинского — 19-летняя Анна — покидает Россию и уезжает в Италию. Об этом сам музыкант рассказал в беседе с MK.RU.

По словам Шуфутинского, его внучка уже успешно прошла все вступительные испытания и будет учиться в художественной академии в Милане.

Анна Шуфутинская уже долгое время увлекается дизайном и мечтает работать по профессии.

Оказалось, что преподаватель, у которого девушка училась в России, уехал в Италию, и она решила продолжать у него учиться.

«Анечка занимается разработкой дизайнов. Я во все тонкости этой профессии не могу вникнуть. Знаю, что у нее получается хорошо. Она долго шла к этой цели», — рассказал шансонье.

Артист добавил, что после окончания учебы внучка вернется на Родину, где живут ее родители — Дэвид Шуфутинский и Анжела Петросян.

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