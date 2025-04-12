«Безбожники»: ВСУ обстреляли Свято-Андреевский собор в Новой Каховке

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/ALDO_VGA

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В результате обстрела также поврежден многоквартирный и частный дом.

Украина нанесла удар по кафедральному Свято-Андреевскому собору в Новой Каховке. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Накануне светлого праздника Входа Господня в Иерусалим безбожные вояки ВСУ обстреляли кафедральный Свято-Андреевский собор в Новой Каховке, осколками выбиты оконные стекла», — написано в публикации.

Отмечается, что украинские боевики повредили частный дом, находящийся неподалеку от храма. В результате происшествия никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками населенные пункты Каховка, Таврийск, Днепряны, Каиры, Кардашинка, Князе-Григорьевка, а также Коханы, Корсунка, Любимовка, Старая Збурьевка, отмечает Владимир Сальдо.

По словам главы городского округа Виталия Гуры, под обстрел попал также многоквартирный дом. Два человека оказались заблокированы под завалами разрушенного здания, но их уже успешно эвакуировали спасатели. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 175 боевиков за сутки на курском направлении.