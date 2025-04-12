Лавров назвал единственный способ решить конфликт на Украине
Лавров: Трамп знает, что необходимо устранить первопричины украинского конфликта
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко; 5-tv.ru
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Обновление политики Белого дома стабилизирует ситуацию на международной арене.
Президент США Дональд Трамп ближе к урегулированию конфликта на Украине, чем европейские лидеры, так как понимает его суть. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Антальском дипломатическом форуме.
«Когда мы говорим о решении коренных проблем, ставших причиной любого конфликта, в том числе украинского, нужно понимать, что это единственный способ добиться прочного мира. Нужно устранить ключевые, коренные проблемы, причины», — заявил Лавров.
Так, по словам главы российского МИД, американский лидер привел международную дипломатию в адекватное состояние, когда предложил коллегам вернуться к диалогу.
Более того, глава МИД раскритиковал политику администрации бывшего президента США Джо Байдена, которая стремилась проучить Россию с помощью изоляции. Такой курс, по мнению Лаврова, привел к созданию нежелательных прецедентов.
«Вообще, с точки зрения роли Америки в международных делах, это было позорным курсом», — подчеркнул он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергея Лаврова назвали рок-звездой в дипломатии.