Лавров встретился с президентом иракского Курдистана в Анталье
Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru
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Министр иностранных дел прибыл в Турцию накануне.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Нечирваном Барзани — президентом Курдского автономного района Ирака. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Встреча состоялась в рамках Анталийского дипломатического форума. Перед разговором политики пожали друг другу руки и сделали фото на память. Детали переговоров пока не раскрываются.
Лавров прибыл в Турцию накануне. В планах — выступление на форуме и ряд двусторонних встреч.
Ранее 5-tv.ru писал, что в администрации президента США Дональда Трампа знали о враждебном отношении Владимира Зеленского к русским. Глава МИД России Сергей Лавров об этом рассказал в Алма-Ате на заседании Совета глав МИД стран СНГ.
Сергей Лавров также поделился подробностями контактов с Вашингтоном по вопросам урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США в отличие от европейских стран хотя бы пытаются разобраться в корнях происходящего и готовы выслушать позицию Москвы.