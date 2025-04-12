Московским родителям помогут поддержать детей в период экзаменов

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выпускные испытания в 2025 году пройдут с 23 мая по 11 июня.

В школах Москвы пройдут специальные встречи с родителями, на которых в формате лекций им расскажут о поддержке детей в период экзаменов. Об этом пишет mos.ru со ссылкой на столичный Департамент образования и науки.

«Экзамены — это не только интеллектуальная, но и эмоциональная нагрузка. Родитель, который может сказать, что ценность ребенка не определяется баллами и любовь к нему не зависит от результатов, не только поддерживает самооценку подростка, но и формирует у него здоровое отношение к себе и своим достижениям в будущем», — отметила Анастасия Кузнецова, директор Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки.

Психологи на предстоящих лекциях объяснят родителям, как правильно мотивировать детей и как избавить их от излишней тревожности. Отмечается, что будут возможны даже индивидуальные консультации.

Лекции «ОГЭ/ЕГЭ. На пике формы: как поддержать и не мешать» состоятся с 14 по 25 апреля во всех школах Москвы. Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться заранее на сайте «Горизонты».

Ранее 5-tv.ru писал, что блогера Валю Карнавал захейтили из-за поступления в вуз без экзаменов. Многие абитуриенты выразили свое возмущение, отметив, что девушка, имеющая лишь девять классов образования, заняла место тех, кто готовился к ЕГЭ на протяжении нескольких лет.

В условиях конкуренции многие старшеклассники переживают стресс и напряжение, готовясь к этому важному экзамену, и несправедливость в отношении их усилий стала основной темой обсуждений.