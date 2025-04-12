«На съемках мне не до секса»: Бородина разоткровенничалась на постельные темы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Звезда «Дома-2» рассказала, как влюбилась в блогера Николая Сердюкова.

Экс-ведущая «Дом-2» Ксения Бородина разоткровенничалась на астрологическом шоу в сети настолько, что обсудила с ведущими (и с тысячами зрителей) даже интимные отношения с женихом — блогером Николаем Сердюковым. Познакомились влюбленные, как уже известно, на съемках проекта «Последний герой», которую Ксения вела. Николай был его участником.

Многие поклонники пары уверены, что роман закрутился прямо на съемочной площадке. Но Бородина домыслы опровергла. По словам звезды, хоть ей и свойственно влюбляться мгновенно, если появляется взаимная «химия», после двух разводов появилась некоторая осторожность. Так что к новому ухажеру она сначала присматривалась — около месяца оценивала его характер и поведение. На этот раз не случилось любовной лихорадки, которая заставляет принимать неверные решения, заявила Бородина.

Так просто этот вопрос оставить позади интервьюеры не смогли. Им было интересно и то, как прошла первая ночь близости, а главное когда. Ксению это любопытство не удивило. Ее фолловеры и хейтеры тоже умеют задавать нетактичные вопросы и в публичном пространстве публиковать соответствующие мнения. Но с учетом сказанного выше теледива подчеркнула, что никаких связей на работе не заводит.

«Я очень сконцентрирована на работе обычно, поэтому на съемках мне абсолютно не до секса», — сказала она.

Как отметила Бородина, ее отношения и скорая свадьба с Сердюковым — постоянный предмет споров. Мало того, особенно активные подписчики считают своим долгом сообщить лично, что им не нравится избранник. И посоветовать не выходить за него замуж. Будто бы решили, что они все — мамы знаменитости. Да и сплетничают люди, в основном, о том, чего сами не знают, ведь все наговоры на Николая не имеют ничего общего с реальностью. Иногда хватает сил промолчать, а иногда нет, и тогда Ксения бросается защищать будущего мужа.

Бородина уверена, что учла все ошибки первых браков. Она больше не собирается посвящать жизнь угождению мужчине, скандалить с ним и кричать, лишать себя перспектив ради интересов супруга. И Сердюков эту позицию поддерживает. За все время отношений в паре пока не возникало ссор.

Ранее 5-tv.ru выяснял, планирует ли Ксения Бородина поменять фамилию, когда выйдет замуж.