Daily Mail: мигрень может быть связана с проблемами с полостью рта

Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

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В организме человека все взаимосвязано.

Мигрень может быть связана с состоянием полости рта. К такому неожиданному выводу пришли австралийские ученые, пишет Daily Mail.

В исследовании приняли участие преимущественно женщины, поскольку именно они наиболее уязвимы к хроническим болевым расстройствам, включая мигрень. Так, ученые оценили состояние полости рта у 168 добровольцев. Также они изучили частоту головных болей, мигреней и болей в животе.

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Оказалось, что у половины женщин с наихудшей оценкой гигиены рта регулярно возникала мигрень. Кроме того, ученые проанализировали состав микробиоты в слюне. Они обнаружили, что у людей, страдающих мигренью, повышено содержание условно-патогенной бактерии Mycoplasma salivarium во рту. Эта бактерия может быть связана с заболеваниями десен.

Также было выявлено превышение нормы содержания Bifidobacterium — бактерий, которые являются частью пробиотиков и присутствуют в составе «здоровых» йогуртов. Хотя они и считаются полезными, ученые предполагают, что в ротовой полости их кислотность и устойчивость к фтору могут препятствовать их удалению при чистке зубов и способствовать развитию воспалительных процессов.

Ученые пришли к выводу, что улучшение гигиены полости рта может стать простым и доступным способом снижения риска мигрени и других болевых синдромов.

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