Типичное поздравление свекрови: Жасмин в день рождения невестки требует внуков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сыну артистки Михаилу Семендуеву 26 лет, как и его избраннице, влюбленные сыграли свадьбу в прошлом году.

Певица Сара Шор, известная под псевдонимом Жасмин, поздравила невестку Еву Хачатурян с днем рождения. Девушке исполнилось 26 лет. Сын артистки Михаил Семендуев, тоже 26-летний, женился на ней в прошлом году. Судя по словам свекрови, в паре царит любовь, чему она очень рада. Только одного, по мнению знаменитости, не хватает — внуков!

Жасмин опубликовала в личном блоге фото красавицы-невестки, которую, к слову, сравнивают с ней в молодости. На снимке Ева позирует в черном бархате и длинных перчатках, кокетливо демонстрируя разрез платья на бедре. Исполнительница адресовала имениннице много теплых слов и вспомнила пышную свадьбу и бизнес, который, судя по всему, открыли молодые.

«Пусть Миша холит и лелеет тебя, как в первый день свадьбы, и мне радостно видеть, что это на самом деле так. Пусть ваше совместное дело растет и развивается, я вижу, как серьезно, профессионально и в то же время творчески вы к нему подошли. Ты наша дочь, горячо любимая, и мы всегда рядом во всех твоих начинаниях», — написала Жасмин.

И добавила: «Хочу внуков». Пошутила, что уже год не только она, но и многочисленные журналисты ждут пополнения в семье, а порой даже представляют его случившимся. Хачатурян в ответ ласково назвала артистку мамочкой и тактично поблагодарила ее за поздравление.

«Пусть ваши слова услышит Всевышний! Все будет», — прокомментировала пост Ева.

Михаил Семендуев — сын Жасмин от первого брака с бизнесменом Вячеславом Семендуевым. Супруги развелись в 2006 году со скандалом, так как предприниматель распускал руки. У их наследника есть младшие брат и сестра, которых артистка родила от второго мужа с молдавским политиком Иланом Шором. Избранница Михаила Ева Хачатурян родом из Ростова-на-Дону, спортсменка, прежде выступавшая в танцах на льду. Сейчас девушка учится в Останкинской школе, так как решила строить карьеру в журналистике.

Ранее, писал 5-tv.ru, Жасмин пожаловалась на коллегу Николая Баскова, который облил ее пеной из огнетушителя.